香港社会：本地人口将在2043年达顶峰，未来廿年人口老化最急速

路透香港9月25日 - 香港政府统计处周五发表最新人口推算数字，预测香港人口至2043年将达822万的顶峰；并预计未来20年人口老化将最为急速，长者比例（65岁及以上）比例将由2014年的15%升至2034年的30%。

统计处指出，根据基线人口推算，＂居港人口＂将由去年中的724万增加至2043年822万的顶峰，然后回落至2064年中的781万，整个推算期的平均每年增长率为0.2%。随着人口老化，死亡人数显着增加，加上出生人数减少，在2043年中至2064年中，推算人口平均每年下跌0.2%。

政府统计处处长邓伟江表示，香港的生育水平，在过去20年大致呈下跌趋势。香港的总和生育率（即每1,000名妇女在一生中活产子女的数目）持续低于2,100的更替水平。由1994年的每1,000名女性相对1,355名活产婴儿下跌至2003年901名的历史低位。

他指出，虽然总和生育率在近年回升，去年为1,234名，但推算活产婴儿将逐渐下降至2064年1,182名。

生育率下降的同时，本地死亡率则持续下降，令平均预期寿命上升。2014年男性的出生时平均预期寿命为81.2岁，而女性则为86.9岁。与其他经济地区比较，香港的死亡率正处于一个甚低的水平。

根据推算，在2064年男性的出生时平均预期寿命将上升至87岁，女性则上升至92.5岁。死亡人数从推算期初的每年45,400人上升至推算期末的每年97,600人。虽然人口愈趋长寿，但老年人口所占比例增加是引致死亡人数上升的主要原因。

邓伟江说，预期未来人口将持续老化。撇除外籍家庭佣工，65岁及以上长者的比例推算将由2014年的15%显着上升至2064年的36%。长者比例将在2024年升至23%及在2034年进一步上升至30%，这与战后婴儿潮出生的人踏入老年有关。与此同时，推算15岁以下人口的比例由去年的12%，降至50年后的9%。

长远财政计划工作小组此前发表的报告指出，随着香港人口老化，劳动人口料会出现萎缩，将影响甚或拖慢经济增长，并对政府收入造成压力，导致政府有可能于未来10年或20年内出现结构性赤字。（完）

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