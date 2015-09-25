《全球汇市》美元普涨，叶伦讲话表明美联储今年仍可能升息

在叶伦发表谈话之前，市场气氛欠佳，美国股市收跌，同时美国公债收益率(殖利率)下跌。叶伦发表演讲后，美国10年期公债收益率 小涨，美国股指期货 转升。

美元/日圆 涨0.4%至120.61日圆，叶伦讲话前曾低探至119.21日圆。

美元/日圆本月在118.60-121.38日圆窄幅区间交投--上月则是在116-125日圆区间--即便叶伦发表最新言论后，该货币对仍料将维持区间交投。

“但即便叶伦发表谈话，也不能保证美联储今年就会升息。因此，美元可能缺乏明确方向，并在118-122区间交投一阵子，”摩乃科斯证券资深策略分析师山本雅文表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1132 1.1229 -0.86 -7.97 1.2097

美元/日圆 120.68 120.06 0.52 1.02 119.68

欧元/日圆 134.35 134.82 -0.35 -7.49 144.77

美元/瑞郎 0.9833 0.9750 0.85 -1.09 0.9941

英镑/美元 1.5223 1.5240 -0.11 -2.25 1.5573

美元/加元 1.3338 1.3299 0.29 14.80 1.1618

澳元/美元 0.7007 0.7023 -0.23 -14.21 0.8168

新西兰元/美元 0.6324 0.6350 -0.41 -18.89 0.7797

欧元/瑞郎 1.0946 1.0950 -0.04 -8.98 1.2026

欧元/英镑 0.7311 0.7364 -0.72 -5.74 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3869 9.4139 -0.29 -0.23 9.4688

美元/挪威克朗 8.5005 8.4460 0.65 13.76 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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