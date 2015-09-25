中国新债：湖北省10月9日将招标发行96亿元一般和专项地方债

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透北京9月25日 - 中国湖北省财政厅周五公告，将于10月9日招标发行总额96亿元人民币地方债，其中一般债券78亿元，专项债券18亿元。
一般债券中，包括新增债券55亿元，置换债券23亿元。期限包括三年、五年、七年和10年四种，除三年期发行量为7.8亿元外，另外三期计划发行规模均为23.4亿元。
专项债全部为新增债券，期限与一般债券相同，四个期限发行量依次为1.8亿元、7.2亿元、3.6亿元和5.4亿元。
具体招标时间上，一般债券为10月9日上午9:20-10:00，专项债券为10:20-11:00；均自10月10日起发行并计息，10月13日发行结束。中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。
而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)
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here (发稿 侯向明；审校 吕雯瑾/张喜良)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
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