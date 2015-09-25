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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 17:09 BJT

台湾货币市场：10月提存期资金预期变化一览表

路透台北9月25日 - 台湾货币市场10月提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)6,740.4亿台币：    
                  10/05             3,833亿台币
                  10/06             5,732亿台币
                  10/07           2,352.5亿台币
                  10/08           2,398.5亿台币
                  10/09               724亿台币
                  10/12           7,071.3亿台币
                  10/13           1,937.5亿台币
                  10/14           4,817.5亿台币
                  10/15           5,903.8亿台币
                  10/16             572.5亿台币
                  10/19             524.0亿台币
                  10/20           5,479.5亿台币
                  10/21           1,458.3亿台币
                  10/22           1,917.5亿台币
                  10/23             646.5亿台币
                  10/26              53.0亿台币
                  10/27              31.0亿台币
                  10/28              25.0亿台币
                  10/29              12.0亿台币
                  10/30               0.0亿台币
                  11/02              40.0亿台币
                  11/03           1,211.0亿台币
         
    --公债还本付息共25.556725亿台币。    
      10/15            102甲11期2息            3.75亿台币
      10/15            103甲15期1息        4.306725亿台币
      10/19             90甲7期14息            17.5亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --10/05：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，2日标售。
    --10/14：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。   
    --10/15：财政部发行104/13期五年公债，金额预定350亿元，12日标售。 
    --10/26：财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿元，21日标售。   
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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