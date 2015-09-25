台湾货币市场：10月提存期资金预期变化一览表

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透台北9月25日 - 台湾货币市场10月提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)6,740.4亿台币： 10/05 3,833亿台币 10/06 5,732亿台币 10/07 2,352.5亿台币 10/08 2,398.5亿台币 10/09 724亿台币 10/12 7,071.3亿台币 10/13 1,937.5亿台币 10/14 4,817.5亿台币 10/15 5,903.8亿台币 10/16 572.5亿台币 10/19 524.0亿台币 10/20 5,479.5亿台币 10/21 1,458.3亿台币 10/22 1,917.5亿台币 10/23 646.5亿台币 10/26 53.0亿台币 10/27 31.0亿台币 10/28 25.0亿台币 10/29 12.0亿台币 10/30 0.0亿台币 11/02 40.0亿台币 11/03 1,211.0亿台币 --公债还本付息共25.556725亿台币。 10/15 102甲11期2息 3.75亿台币 10/15 103甲15期1息 4.306725亿台币 10/19 90甲7期14息 17.5亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/05：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，2日标售。 --10/14：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。 --10/15：财政部发行104/13期五年公债，金额预定350亿元，12日标售。 --10/26：财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿元，21日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。