路透伦敦9月25日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：已持于50日移动均线上方，从1.1200水平反弹回来，有望向1.1400回升。只有跌穿本月低位1.1080，才会开启向1.0820回落之旅。

美元/日圆：继续处于大型三角整固形态，三角形阻力位为120/80，支撑位在119.20区域。美元仍非常有可能重返几周前触及的116.20区域。

欧元/英镑：已向上突破，下一阻力位在0.7420区域及8月高位。冲破该阻力后将重新试探5月高位0.7485.当前支撑位在0.7320区域，下一支撑位为0.7280。

英镑/美元：关键支撑位仍为1.5170附近的本月低位。跌穿此水平后向1.5000回落的可能性加大。只有回升至1.5330区域才会企稳，并可能重返1.5400区域。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1124 1.1229 -0.94 -8.04 1.2097

美元/日圆 120.81 120.06 0.62 1.13 119.68

欧元/日圆 134.41 134.82 -0.30 -7.44 144.77

美元/瑞郎 0.9837 0.9750 0.89 -1.05 0.9941

英镑/美元 1.5210 1.5240 -0.20 -2.33 1.5573

美元/加元 1.3347 1.3299 0.36 14.88 1.1618

澳元/美元 0.7004 0.7023 -0.27 -14.25 0.8168

新西兰元/美元 0.6320 0.6350 -0.47 -18.94 0.7797

欧元/瑞郎 1.0944 1.0950 -0.05 -9.00 1.2026

欧元/英镑 0.7313 0.7364 -0.69 -5.70 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3892 9.4139 -0.26 -0.21 9.4688

美元/挪威克朗 8.5108 8.4460 0.77 13.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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