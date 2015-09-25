欧元债市：德债收益率上涨，因美联储主席叶伦称年底前仍可能升息

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
10年期德国公债收益率 追随美债走势，涨6个基点至0.65%，周四曾触及一个月低位。
“叶伦的讲话是市场主要推动力...市场对升息的预期非常低，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringen分析师Ralf Umlauf称。
市场仍不完全相信美联储会在年内升息。北欧联合银行(Nordea)分析师Martin Enlund称，市场还未完全反映出美联储会在2016年3月之前首次升息。
西班牙公债收益率已较欧洲央行3月启动购债刺激计划时触及的低位上涨一倍。
西班牙10年期公债收益率 涨3个基点至2.02%，较意大利可比公债收益率高出近0.25个百分点。
“我们...暂不建议在周日加泰罗尼亚州大选前买入西班牙公债，”瑞银策略师在一份报告中称。
不过他们建议，如果分离主义者未能在大选中赢得多数，不妨买入。
意大利将于周五稍晚标售零息及通胀挂钩债券。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/刘秀红；审校 于春红/张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选