欧元债市：德债收益率上涨，因美联储主席叶伦称年底前仍可能升息

10年期德国公债收益率 追随美债走势，涨6个基点至0.65%，周四曾触及一个月低位。

“叶伦的讲话是市场主要推动力...市场对升息的预期非常低，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringen分析师Ralf Umlauf称。

市场仍不完全相信美联储会在年内升息。北欧联合银行(Nordea)分析师Martin Enlund称，市场还未完全反映出美联储会在2016年3月之前首次升息。

西班牙公债收益率已较欧洲央行3月启动购债刺激计划时触及的低位上涨一倍。

西班牙10年期公债收益率 涨3个基点至2.02%，较意大利可比公债收益率高出近0.25个百分点。

“我们...暂不建议在周日加泰罗尼亚州大选前买入西班牙公债，”瑞银策略师在一份报告中称。

不过他们建议，如果分离主义者未能在大选中赢得多数，不妨买入。

意大利将于周五稍晚标售零息及通胀挂钩债券。(完)

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