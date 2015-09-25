中国国企：国企改革方案注重改革精准性，后续仍有一系列配套文件--官员

路透北京9月25日 - 中国国务院国资委改革办副局长尹义省周五表示，最新出台的国企改革方案更注重改革的精准性和系统性，后续还有一系列的配套文件，不少已有初稿。

尹义省在中央人民广播电台经济之声举办的一次论坛上称，《关于深化国有企业改革的指导意见》是1999年十五届四中全会以来，再次用中央国务院文件来发文，是16年来最高层次、全面系统论述国有企业改革的文件。

他表示，此次国企改革更注重改革的精准性，即问题导向。例如，之前国企改革过程存在功能不太清晰、定位不明确，发展同质化等问题，因此推出分类改革。分类监管、分类考核将使国企和市场经济更为融合。

再如，法人结构方面，相当一部分的国有企业存在董事会形同虚设、一把手说的算问题，因此此次改革强调了建设有效决策的执行监督机制。

此次改革还注重系统性，在顶层设计的指导意见出台之后不久，本周四即公布了《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，据尹义省介绍，后续还有一系列配套文件在同时构思，很多文件已有初稿。

他并指出此次国企改革的一些亮点，包括强调国有企业处于全民所有，深化国有企业就是保护好、使用好、发展好国有资产，做强做大国有企业；强调国有企业成为真正的独立的市场主体，提出了一系列符合市场经济规律和企业发展规律的改革措施，要求破除体制机制障碍，激发企业的活力。

中国企业改革与发展研究会副会长周放生则在同一场合提出对国企改革的期望，他认为今后的国企改革，最根本的问题要解决主人缺位。周放生曾任国资委企业改革局副局长。

他建议推行员工持股，实行二八原则，即20%的骨干员工持有员工持股份额的80%，企业员工80%的员工持有员工持股份额的20%，同时强调按资分红是科学的。

“当员工的成为企业的主人在后，无须扬鞭自奋蹄。”他援引2008年发布的关于规范国有企业职工持股的意见，称可以探索通过多种方式，取得企业股权。利润奖励就是奖励分红，就是分红权改革。具体做法可以参照民营企业，从增量利润切入推行改革。

另一位国企人士--中国远洋控股公司前董事会秘书张永坚就分类监管提出建议称，很多大型国企业务是综合的，分类比较困难，个人认为按业务对市场进行监管，企业在开展业务，不同业务享受不同的国家监管标准。

他并称，改革中应尽量减少集团职能。集团总部职能应该转换，去集团化，集团体量大业务众多，大体量企业发展混合所有制是很困难的。要考虑去集团化，让子公司按业务门类成为独立的法人实体，完善法人资格后，按业务争取混改。

中国国务院稍早发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》也于上日公布，提出分类推进国企混改，并鼓励各类资本参与。要稳妥推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，充分运用整体上市等方式，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化。

据中国证券报周五报导，国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，随着国企改革的不断深入，国有资本与证券市场将会相互促进，共同发展。未来整体上市将掀起一个新高潮，国有企业包括中央企业的并购重组也将加快步伐，而国企的并购重组等一系列资本运作也有利于稳定股市，国企正在通过改革为资本市场注入新的活力和动能。 （完）