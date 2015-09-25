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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 16:28 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月25日

路透香港9月25日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:27时，1
 港元=0.82256人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为34.97%，低于上交易日收盘的35.97%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.45      4.53      1.19
 建设银行                                          5.29      5.24      1.23
 中国银行                                          3.83      3.38      1.38
 农业银行                                          3.11      2.99      1.26
 招商银行                                         17.72     18.22      1.18
 中信银行                                          6.01      4.62      1.58
 交通银行                                          6.27      5.39      1.41
 民生银行                                          8.81      7.20      1.49
 中国人寿                                         26.39     27.10      1.18
 中国平安                                         31.23     39.00      0.97
 中国太保                                         22.72     28.80      0.96
 中信证券                                         13.30     14.00      1.15
 新华人寿                                         38.15     34.75      1.33
 海通证券                                         12.81     11.34      1.37
 华能国际                                          8.63      8.54      1.23
 大唐发电                                          5.47      2.96      2.25
 华电国际                                          7.03      6.21      1.38
 中煤能源                                          6.20      3.22      2.34
 中国神华                                         14.91     12.12      1.50
 中国石油                                          8.53      5.55      1.87
 兖州煤业                                          8.88      3.61      2.99
 中国石化                                          4.87      4.83      1.23
 上海石化                                          6.76      2.93      2.80
 中海油服                                         16.27      8.10      2.44
 仪征化纤                                         10.18      2.53      4.89
 中国铝业                                          4.82      2.46      2.38
 江西铜业                                         13.27      9.68      1.67
 洛阳钼业                                         10.61      3.93      3.28
 紫金矿业                                          3.51      2.02      2.11
 马钢股份                                          3.21      1.72      2.27
 鞍钢股份                                          4.68      3.23      1.76
 重庆钢铁                                          3.10      1.16      3.25
 海螺水泥                                         17.80     23.75      0.91
 洛阳玻璃                                         28.18      5.15      6.65
 京城机电                                         13.29      5.40      2.99
 中联重科                                          5.04      3.06      2.00
 金隅股份                                          7.93      5.49      1.76
 中国国航                                          7.56      5.98      1.54
 东方航空                                          7.29      4.46      1.99
 南方航空                                          7.51      5.32      1.72
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.86
 中海集运                                          8.73      3.11      3.41
 中集集团                                         17.78     13.64      1.58
 中海发展                                         11.08      5.49      2.45
 宁沪高速                                          8.05      9.91      0.99
 深高速                                            5.82      5.11      1.38
 成渝高速                                          4.40      2.50      2.14
 皖通高速                                          9.84      6.54      1.83
 广深铁路                                          4.33      3.11      1.69
 中国南车                                         13.28      9.66      1.67
 中国交建                                         12.33      9.73      1.54
 中国铁建                                         13.99     11.40      1.49
 中国中铁                                         11.45      7.12      1.96
 长城汽车                                         28.00     21.05      1.62
 比亚迪                                           58.52     39.05      1.82
 广汽集团                                         18.14      5.85      3.77
 青岛啤酒                                         31.46     34.75      1.10
 白云山                                           25.77     20.25      1.55
 新华制药                                         12.15      5.00      2.95
 海信科龙                                          7.22      3.95      2.22
 南京熊猫                                         12.26      5.51      2.71
 晨鸣纸业                                          6.43      3.14      2.49
 上海医药                                         17.66     16.58      1.29
 中兴通讯                                         15.83     17.60      1.09
 东方电气                                         12.64      8.10      1.90
 潍柴动力                                          8.55      7.86      1.32
 东北电气                                          5.48      1.96      3.40
 广船国际                                         33.04     18.82      2.13
 经纬纺机                                         15.80     11.10      1.73
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.05
 一拖股份                                          9.75      4.59      2.58
 北辰实业                                          4.31      2.30      2.28
 创业环保                                          9.05      4.61      2.39
 中国中冶                                          7.79      2.86      3.31
 金风科技                                         13.69     13.20      1.26
 丽珠                                             69.45     40.00      2.11
 万科                                             12.90     16.62      0.94
 郑煤机                                            6.44      3.25      2.41
 大连港                                            5.24      2.50      2.55
 山东墨龙                                          7.40      2.59      3.47
 浙江世宝                                         28.80      6.20      5.65
 复星医药                                         22.62     23.80      1.16
 光大银行                                          4.15      3.43      1.47
 东江环保                                         17.22     12.04      1.74
 上海电气                                         11.41      4.30      3.23
 广发证券                                         13.05     13.92      1.14
 华泰证券                                         14.02     15.30      1.11
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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