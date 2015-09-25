中国新债：四川省10月9日将招标发行280亿元一般地方债券

路透北京9月25日 - 中国四川省财政厅周五公告，将于10月9日招标发行总额280亿元人民币的一般地方债，其中127亿元为新增债券，153亿元为置换债券；期限包括三年、五年、七年和10年。

上述债券为为该省今年第三批地方债，四个期限中除10年期发行量为28亿元外，另外三期计划发行规模均为84亿元。

具体招标时间为10月9日下午14:00-14:40，自10月10日起发行并计息，10月13日发行结束。中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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