《路透晚报》--9月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数回弹收涨1.8%，日本央行放松政策的希望重燃

日本股市周五从稍早前触及的两周低位反弹回来，因有关日本央行可能最早下个月放松货币政策的希望重燃，投资者纷纷买入地产及金融类股。日经指数上涨1.8%至17,880.51点，稍早曾跌至两周低点17,483.69点；本周仍下跌1.1%。东证股价指数上涨1.9%至1,453.81点，成交量触及两周最高，较均值高出约10%。

--中国股市：沪综指收跌1.6%，IPO重启传闻打击市场情绪

中国股市沪综指收跌1.6%。分析师指出，受近期可能重启IPO的传闻影响，沪综指震荡下行盘中数次跳水，且中秋国庆双节临近，投资者获利了结心态较重，前期大涨的互联网、信息安全等板块资金涌出明显，加剧卖压。预计大盘短线延续震荡调整走势。沪综指收报3,092.347点，跌50.340点或1.60%，本周累计微跌0.18%。上证A股今日成交2,486亿元人民币，上日为2,311亿元。

--香港股市：小幅收涨，但主要股指周线仍下跌

香港股市反弹，但主要股指本周收跌。投资者依然担忧中国经济的健康状况，以及美国货币政策的不确定性。恒生指数收升0.4%，报21,186.32点；国企指数也上涨0.4%至9,512.26点。

--汇市：美元普涨，叶伦讲话表明美联储今年仍可能升息

美元普涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话表明美联储今年稍晚仍可能加息，美元因此有望录得逾两个月最大周线涨幅。美元指数上涨0.5%至96.502，逆转昨日挫到95.458的跌势，本周迄今则已录得1.7%的涨幅，为7月中以来最佳表现。欧元兑美元下跌0.8%至1.1138，远离周四所及的近1.1300水准。

--欧元债市：德债收益率上涨，因美联储主席叶伦称年底前仍可能升息

德国公债收益率上涨，美联储主席叶伦之前表示，只要美国通胀保持稳定且经济足够强劲，那么预计仍将在今年晚些时候升息。西班牙公债收益率也上涨。在周日的加泰罗尼亚地区选举以前，西班牙公债未见任何疲弱。

10年期德国公债收益率追随美债走势，涨6个基点至0.65%，周四曾触及一个月低位。西班牙10年期公债收益率涨3个基点至2.02%，较意大利可比公债收益率高出近0.25个百分点。

--国际油市：油价上涨，中国季节性需求强劲盖过日本疲弱数据的影响

油市周五上涨，因中国季节性需求强劲盖过了日本消费者数据疲弱的影响，但分析师表示，全球经济放缓的前景意味着未来数月油价可能仍将处在低位。0843GMT，布兰特原油升0.04美元至每桶48.21美元。美国原油涨0.21美元至45.12美元。

--全球金市：金价下跌，因叶伦称美联储仍有望年内升息

金价自一个月高位回落，因美联储主席叶伦称有望年内开始升息，此言论推动美元走高。0845GMT，现货金跌至每盎司1,142.70美元。金价周四涨2%，为八个月最大单日涨幅，料连续第二周录得周线涨幅。

--金属期市：伦铜交投淡静，本周料录得近两个月来最大单周跌幅

伦铜在极其淡静的交投中上涨，但料将录得将近两个月以来最大周线跌幅，因中国需求疲弱，未能压制大量铜库存的影响。0845GMT，LME三个月期铜上涨0.23%，报每吨5,062.50美元。