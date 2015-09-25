版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 16:59 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.5%，但连续第二周下跌

“随着日股日经指数反弹，有一些买盘回归，”一家东京券商的消息人士称，“但橡胶市场供应充沛，而需求依然疲弱，因此市场下周料将继续走低。”

消息人士指出，东京指标期胶可能在下周跌向六年低点162.7日圆。

上海期交所主力1月期胶 上涨195元人民币，收报每吨11,665元。

上海期交所周五称，该交易所监控的橡胶库存较上周五增加8.4%。

新加坡商品交易所近月10月期胶合约 最新报每公斤125.1美分，上涨0.6美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/高琦 审校 张明钧/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐