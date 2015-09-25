亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.5%，但连续第二周下跌

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
“随着日股日经指数反弹，有一些买盘回归，”一家东京券商的消息人士称，“但橡胶市场供应充沛，而需求依然疲弱，因此市场下周料将继续走低。”
消息人士指出，东京指标期胶可能在下周跌向六年低点162.7日圆。
上海期交所主力1月期胶 上涨195元人民币，收报每吨11,665元。
上海期交所周五称，该交易所监控的橡胶库存较上周五增加8.4%。
新加坡商品交易所近月10月期胶合约 最新报每公斤125.1美分，上涨0.6美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/高琦 审校 张明钧/许娜)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。