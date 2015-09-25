欧洲汇市：英镑本周或录得六个月以来最大跌幅，受美元上涨拖累

英镑兑美元 日内跌0.1%至1.5224，接近9月稍早所及四个月低位1.5164。本周英镑累计跌2%，为3月初以来最大周线跌幅。

汇丰外汇策略师Dominic Bunning称，尽管美联储升息预期升温造成利差扩大给美元带来提振，但随后也会引发投资者押注英国央行升息预期时点提前，从而给英镑带来利好。

“(12月升息带来的)初步反应是美元走高，但...当美联储升息时，也就意味着英国央行的升息大门已敞开，”他表示。

汇丰预计到2016年3月底，英镑将涨至1.60美元。

此外，英镑兑周五全面大跌的欧元 上涨0.8%，至0.7312，前一交易日曾触及一个月低位0.7411。(完)

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