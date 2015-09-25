中国新债：安徽定向发行总额60.32亿元地方债，利率较下限上浮16%

路透上海9月25日 - 中国安徽省财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额60.3209亿元人民币地方政府债券，其中一般债34.5402亿元，专项债25.7807亿元，各期限利率较下限上浮幅度均为16%。

上述一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.47%、3.65%、3.86%和3.85%，其中五年、七年期发行量为10.3620亿元，三年、10年期各为6.9081亿元。

而专项债期限为五年和10年，利率与同期限一般债相同；五年和10年期发行规模分别为12.8904亿元和12.8903亿元。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)