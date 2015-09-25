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市场报道 | 2015年 9月 25日 星期五 17:01 BJT

全球贵金属：9月24日SPDR黄金持仓升0.57%，iShares白银持仓降0.30%

路透9月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三上升0.57%，而同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.30%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,871,291.6 9月24日 21,746,784.6　 9月23日 124,507.0 0.57%

iShares 318,243,495.0 9月24日 319,197,589.0 9月23日 -954,094.0 -0.30% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 于春红)

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