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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 17:24 BJT

台湾汇市：台币收贬续创近六年半新低，因央行降息及外资持续汇出

* 台币收盘续创近六年半新低，因外资持续大举汇出
    * 出口商担心33元价位稍緃即逝狂丢美元，外资则捡便宜
    * 预估下周一实质交易区间暂看33.000-33.200

    路透台北9月25日 - 台币兑美元 周五收贬，续创近六年半新低；交易员表示，
受央行降息半码、美元走强及外资持续汇出影响，台币全日几乎在成交在33元以上；而随台
币走贬，吸引出口商大举抛售美元。
    
    他们指出，出口商看到台币终于贬破33元价位，今天疯狂抛售美元，就怕33元的价位稍
纵即逝；而外资则持续大买美元后汇出，进口商则开始抱怨台币贬太快已危及其权益。
    
    〞出口商丢好多，美元卖压沉重，交易员电话接到手软，但进口商抱怨声四起。〞一位
大型公股银行交易员说。
    
    一位大型商银交易员称，因台湾经济状况不佳，央行周四宣布降息半码刺激景气，外资
估台币恐续贬加上利差等缩小，早盘大举汇出，也让台币实质汇价正式站稳在33元以上。
    
    他们表示，今天出口商赶在中秋节长假前抛售美元，台币在出口商丢美元、外资汇出两
股力量拉锯之下，站稳在33元以上价位。
  
    台湾央行周四在金融市场收市后宣布，理监事会议一致决议调降重贴现率半码(0.125个
百分点)至1.75%，为六年多以来首次降息，主因通膨低且经济成长不佳。分析师不排除央行
还有再降息的可能。 
    
    美元周五反弹，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话表明美联储今年稍晚
仍可能加息，美元多头因此受到鼓舞；上周美联储维持利率不变。 

    周五台币兑美元续贬，终场以33.292收盘，贬值3.2分；前低为2009年4月29日收在33.6
58。韩元兑美元 收盘1,194.7，上日收在1,192.5
    
    台湾股市周五收盘小升。分析师表示，央行降息令金融股走疲，不过市场仍寄望政策作
多股市，且技术面而言，台股目前守稳先前跳空缺口，下周仍可期待反弹格局。 
    
    台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超35.58亿台币，连三个交易日卖
超共计265.45亿台币；上交易日为卖超73.03亿台币。 
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与
上日相近。一个月美元/台币远汇 尾盘报33.065/33.115，上日收在33.215。 

    今日台币实质交易区间在32.998-33.150；上日交易区间在32.872-33.000。交易员预估
，下周一台币实质交易区间暂看33.000-33.200。
    
    本周及下周国际重要经济数据和事件：        

    9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit
综合PMI初值；美国第二季企业 获利修正值；美国8月建筑许可修正值；圣路易斯联行总裁
德参与题为“货币政策新方向 ”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发
表讲话。
    
    9/28(一)：台湾金融市场休市；中国1-8月规模以上工业企业利润；美国8月实质个人支
出、个人消费支出(PCE)物价指数；日本央行总裁黑田东彦对商界演说；芝加哥联储总裁埃
文斯发表演说；旧金山联储总裁威廉姆斯发表演说；

    9/29(二)：欧元区9月企业景气指数；德国 9月CPI及消费者物价调和指数(HICP)初值；
美国9月世企研消费者信心指数；韩国央行10月制造业景气判断指数；日本8月工业生产初值
及8月零售销售；经济合作暨发展组织(OECD)2015年E-领导人会议；
    
    9/30(三)：中国国际收支平衡表/国际投资头寸表/二季度外债数据；日本8月建筑订单
及房屋开工；中国国际收支平衡表/国际投资头寸表/二季度外债数据；德国9月失业人数及
失业率；国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加会谈；美国纽约联储总裁杜德利发表演说
；圣路易斯联储总裁布拉德发表演说；泰国央行公布经济预测；日本8月建筑订单及房屋开
工；美国9月ADP民间就业报告；美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)； 
    
    10/1(四)：中国金融市场休市；中国9月官方制造业及非制造业PMI、财新9月制造业PMI
终值及8月服务业PMI；韩国9月日经/Markit制造业PMI；韩国9月进出口及贸易收支；旧金山
联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说；美国9月建筑支出/9月供应管理协会(ISM)制造业指
数；美国9月汽车销售年率；
  
    10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国
9月非农就业报告；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。

 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      33.292      33.260   32.998-33.292  33.270    11.60   13.17
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      33.290      33.261   33.000-33.290  33.276     6.33    6.13
 司                                                                       
  
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 美元/台币一个月期         0.100/0.120             0.105/0.125
 美元/台币六个月期         0.100/0.130             0.95/0.125
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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