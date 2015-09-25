台湾汇市：台币收贬续创近六年半新低，因央行降息及外资持续汇出

* 台币收盘续创近六年半新低，因外资持续大举汇出 * 出口商担心33元价位稍緃即逝狂丢美元，外资则捡便宜 * 预估下周一实质交易区间暂看33.000-33.200 路透台北9月25日 - 台币兑美元 周五收贬，续创近六年半新低；交易员表示， 受央行降息半码、美元走强及外资持续汇出影响，台币全日几乎在成交在33元以上；而随台 币走贬，吸引出口商大举抛售美元。 他们指出，出口商看到台币终于贬破33元价位，今天疯狂抛售美元，就怕33元的价位稍 纵即逝；而外资则持续大买美元后汇出，进口商则开始抱怨台币贬太快已危及其权益。 〞出口商丢好多，美元卖压沉重，交易员电话接到手软，但进口商抱怨声四起。〞一位 大型公股银行交易员说。 一位大型商银交易员称，因台湾经济状况不佳，央行周四宣布降息半码刺激景气，外资 估台币恐续贬加上利差等缩小，早盘大举汇出，也让台币实质汇价正式站稳在33元以上。 他们表示，今天出口商赶在中秋节长假前抛售美元，台币在出口商丢美元、外资汇出两 股力量拉锯之下，站稳在33元以上价位。 台湾央行周四在金融市场收市后宣布，理监事会议一致决议调降重贴现率半码(0.125个 百分点)至1.75%，为六年多以来首次降息，主因通膨低且经济成长不佳。分析师不排除央行 还有再降息的可能。 美元周五反弹，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话表明美联储今年稍晚 仍可能加息，美元多头因此受到鼓舞；上周美联储维持利率不变。 周五台币兑美元续贬，终场以33.292收盘，贬值3.2分；前低为2009年4月29日收在33.6 58。韩元兑美元 收盘1,194.7，上日收在1,192.5 台湾股市周五收盘小升。分析师表示，央行降息令金融股走疲，不过市场仍寄望政策作 多股市，且技术面而言，台股目前守稳先前跳空缺口，下周仍可期待反弹格局。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超35.58亿台币，连三个交易日卖 超共计265.45亿台币；上交易日为卖超73.03亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与 上日相近。一个月美元/台币远汇 尾盘报33.065/33.115，上日收在33.215。 今日台币实质交易区间在32.998-33.150；上日交易区间在32.872-33.000。交易员预估 ，下周一台币实质交易区间暂看33.000-33.200。 本周及下周国际重要经济数据和事件： 9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit 综合PMI初值；美国第二季企业 获利修正值；美国8月建筑许可修正值；圣路易斯联行总裁 德参与题为“货币政策新方向 ”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发 表讲话。 9/28(一)：台湾金融市场休市；中国1-8月规模以上工业企业利润；美国8月实质个人支 出、个人消费支出(PCE)物价指数；日本央行总裁黑田东彦对商界演说；芝加哥联储总裁埃 文斯发表演说；旧金山联储总裁威廉姆斯发表演说； 9/29(二)：欧元区9月企业景气指数；德国 9月CPI及消费者物价调和指数(HICP)初值； 美国9月世企研消费者信心指数；韩国央行10月制造业景气判断指数；日本8月工业生产初值 及8月零售销售；经济合作暨发展组织(OECD)2015年E-领导人会议； 9/30(三)：中国国际收支平衡表/国际投资头寸表/二季度外债数据；日本8月建筑订单 及房屋开工；中国国际收支平衡表/国际投资头寸表/二季度外债数据；德国9月失业人数及 失业率；国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加会谈；美国纽约联储总裁杜德利发表演说 ；圣路易斯联储总裁布拉德发表演说；泰国央行公布经济预测；日本8月建筑订单及房屋开 工；美国9月ADP民间就业报告；美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)； 10/1(四)：中国金融市场休市；中国9月官方制造业及非制造业PMI、财新9月制造业PMI 终值及8月服务业PMI；韩国9月日经/Markit制造业PMI；韩国9月进出口及贸易收支；旧金山 联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说；美国9月建筑支出/9月供应管理协会(ISM)制造业指 数；美国9月汽车销售年率； 10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国 9月非农就业报告；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 33.292 33.260 32.998-33.292 33.270 11.60 13.17 司 元太外汇经纪公 33.290 33.261 33.000-33.290 33.276 6.33 6.13 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.100/0.120 0.105/0.125 美元/台币六个月期 0.100/0.130 0.95/0.125 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)