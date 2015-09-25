中国证券：因时区及监管制度等，沪伦通不可能简单复制沪港通--证监会

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透北京9月25日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，考虑到上海和伦敦处于不同时区，两地市场在监管机制、交易制度、市场基础设施等方面均存在较大差异，沪伦通不可能简单复制沪港通的业务模式和做法。
他在新闻例会上表示，“我们支持两地交易所层面开展互联互通的可行性研究，探索合作模式，相信这将对两地资本市场开展务实合作提供有益的支持。
在刚结束的第七次中英经济财金对话中，中国和英国在对话政策成果中宣布，双方支持上证所和英国伦敦交易所就互联互通开展可行性研究。（完） (发稿 吴晓龙；撰稿 林琦; 审校 张喜良)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。