路透基点：金宝电子发起等值2.71亿美元五年期贷款--TRLPC

路透香港9月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家牵头行兼簿记行已为金宝电子工业股份有限公司发起等值2.71亿美元五年期贷款。

这四家银行为永丰银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库银行。其中兆丰国际商业银行为额度代理行。

贷款包括A部分40亿台币(1.21亿美元)定期贷款、B部分7,500万美元定期贷款及C部分7,500万美元循环信贷。

金宝电子为A部分借款人，并作为B、C部分担保方，B、C部分借款人是Kinpo International Ltd。

A部分贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码63个基点，税前保底利率1.7%。B、C部分较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码118个基点。对于B、C部分，如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的部分。

银行受邀以三个层次参贷：承贷5.5亿台币或以上，或2,000万美元或以上，获联合安排行头衔，前端费18个基点；承贷3.5亿-5.49亿台币，获经理行头衔，前端费15个基点；承贷2亿-3.49亿台币和670万-1,330万美元，获一般参贷行头衔，前端费12个基点。

如果A、B部分贷款动用额度不足70%或C部分动用额度不满50%，则有10个基点的承诺费。

A、B部分将在三年宽限期结束后，分五次每半年等额偿还。C部分将在首次动用后第三年分五次按每半年等额递减方式偿还。