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市场报道 | 2015年 9月 25日 星期五 17:28 BJT

《汇市简讯》英镑/美元日线图出现十字星形态，空方应审慎以对

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* 下跌动能转淡，目前位于周四低点1.5201上方，今日低点为1.5205

* 周四日线图上出现十字星形态，对空头而言是一大警讯

* 在1.5200买盘活络。日线图上的慢性随机指标呈现超卖，料将出现修正性反弹

* 理想状况下料将反弹至200日均线，目前位于1.5338，之后再做出回应

* 技术图表 link.reuters.com/neb75w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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