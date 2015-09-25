中国-朝鲜首条散集杂货班轮航线开通--新华社

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月25日 - 新华社周五援引山东龙口港集团报道称，中国-朝鲜首条散集杂货班轮航线日前开通，主要业务为从朝鲜进口煤和向朝鲜出口杂货。
这条航线连接山东龙口港和朝鲜南浦港，现有运营船舶七条。
尽管中国前八个月煤进口量大幅下降32%，来自朝鲜的煤进口辆增加33%至1,340万吨，朝鲜成为中国第三大煤供应国。
“对于朝鲜大幅增长的情况，我觉得应该跟朝鲜现在的工业化有关，他们的煤产量应该有所提高，”广发证券煤炭小组分析师姚遥指出。
报道指出，这条航线是由龙口港集团联合辽宁鸿祥实业集团、朝鲜金湖船舶会社开通的。报道还称，龙口港2014年完成吞吐量7,507万吨，其中集装箱完成55万标箱。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
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