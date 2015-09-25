香港金融：银行的内地贷款占比持续上升，关注股市下挫影响--金管局

路透香港9月25日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，截至今年第二季末香港银行的内地贷款占总体贷款比重持续上升，关注内地股市大幅下挫带来影响。

金管局的季报显示，6月末香港银行的内地相关贷款总额为3.486万亿港元，占总资产的15.9%；其他非银行类客户的风险承担增加4.9%至1.083万亿港元。

去年底，银行对内地贷款总额3.224万亿港元，占总资产的15.4%。

金管局表示，“内地相关贷款占银行贷款的份额持续上升，继续成为必须留意的主要风险因素。特别是近日内地股市的股价大幅下挫，引起对内地相关贷款信贷风险的关注。”

金管局一项根据市场资讯计算的违约风险指标（即违约距离指数）显示，自2015年6月以来，内地企业的信贷风险普遍上升。

金管局指，内地企业违约风险的上升，主要源于市场波动加剧以及企业杠杆比率的上升趋势。但是，信贷风险的水平仍较全球金融危机期间为低，表明短期内内地企业出现大规模违约的可能性应该不高。

“尽管如此，监于担心内地经济会进一步放缓，以及其相对偏高的信贷与国内生产总值比率，银行应留意内地相关风险承担的信贷风险管理。”金管局并称。

另外，金管局提及，香港人民币资金池（包括未偿还人民币客户存款及存款证）于第一季下降后于第二季有所回升，而银行的人民币贷款业务持续扩张，未偿还人民币贷款总额从低位上升25.7%，至6月底的2,363亿元。

金管局指，“短期而言，若市场预期人民币贬值压力持续，人民币资金池增长或会放慢，然而，同一时间，银行提高利息吸收客户存款或会抵销部份资金压力。”（完）