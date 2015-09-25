美国个股：据称谷歌Android系统将面临美国反垄断机构审视--彭博

加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
路透9月25日 - 彭博新闻报导指出，谷歌 的移动设备操作系统Android将面临美国反垄断机构的审视。
彭博引述消息人士说法指出，美国联邦贸易委员会(FTC)已经与司法部达成共识，将就谷歌的Android业务进行调查。
报导称，消息人士说质询仍在初步阶段，或许最后不会成案。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。