美国个股：据称谷歌Android系统将面临美国反垄断机构审视--彭博

加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨

路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。