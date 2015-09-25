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货币新闻 | 2015年 9月 25日 星期五 18:08 BJT

美国个股：据称谷歌Android系统将面临美国反垄断机构审视--彭博

路透9月25日 - 彭博新闻报导指出，谷歌 的移动设备操作系统Android将面临美国反垄断机构的审视。

彭博引述消息人士说法指出，美国联邦贸易委员会(FTC)已经与司法部达成共识，将就谷歌的Android业务进行调查。

报导称，消息人士说质询仍在初步阶段，或许最后不会成案。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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