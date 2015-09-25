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市场报道 | 2015年 9月 25日 星期五 18:00 BJT

《汇市简讯》欧元区M3货供额数据可能增添欧元/美元下跌压力

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* 欧元区8月M3货供额增速由5.3%降至4.8%

* 虽然远高于旧有水准，但仍可能成为放宽政策理由

* 此前欧洲央行曾论及监视该数据走势

* 加之美联储主席叶伦谈话，对欧元/美元构成双重打击。或许可以考虑在1.1085切入做空

* 本周初传言在1.1087有大量停损单

* 欧元/美元一个月前报在1.0850下方，下一个堡垒可能位于1.0800(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 许娜)

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