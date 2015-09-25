《汇市简讯》欧元区M3货供额数据可能增添欧元/美元下跌压力

加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
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* 欧元区8月M3货供额增速由5.3%降至4.8%
* 虽然远高于旧有水准，但仍可能成为放宽政策理由
* 此前欧洲央行曾论及监视该数据走势
* 加之美联储主席叶伦谈话，对欧元/美元构成双重打击。或许可以考虑在1.1085切入做空
* 本周初传言在1.1087有大量停损单
* 欧元/美元一个月前报在1.0850下方，下一个堡垒可能位于1.0800(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 许娜)
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。