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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 17:32 BJT

台湾汇市：台币收升终止连六贬，因人民币和韩元升值及出口商抛汇

* 台币终止连六贬，收升1.64角
    * 出口商大举抛售美元，台币升破33元大关
    * 预估明日实质交易区间暂看32.850-33.050

    路透台北9月30日 - 台币兑美元 周三收升，终止连六贬走势。交易员表示，在人民币和韩元等亚
币全面走扬，加上出口商因月底和季底做帐，进场大举抛售美元，带动台币实质汇价升破33元大关，惟尾盘央
行进场买入美元、阻升台币，削减台币升幅。
    
    他们指出，因今天是9月底的最后一个交易日，出口商必须在把美元卖掉，抛汇量明显增加，外资则顺势
而为，纷纷加入抛汇行列，使台币实质汇价在冲破33元后，盘中进一步升破32.900元。
    
    〞人民币和韩元都升值，台币跟着绝地大反攻，老大(央行)逢低进场捡便宜，尾盘买了不少美元。〞一大
型外汇银行交易员说。
    
    一大型外资保管行交易员亦称，今天出口商抛汇量很大，外资及进口商买盘转趋保守，尾盘央行进场大买
美元，几乎为市场上唯一的美元买家，料央行若未进场买美元，台币升幅更大。
    
    惟本土及外商银行交易员均认为，随着季底和月底做帐的例行性抛售因素消除，料明天起出口商不致续抛
美元，加上台币趋势看贬，短线仍有机会回到33元以上。
    
    周三台币兑美元终止连六贬颓势，终场以33.128收盘，升值1.64角。韩元兑美元 收盘1,185.3
，上日收在1,194.7。
    
    台湾股市周三小幅收高，扭转早盘跌势。分析师表示，因亚洲股、汇市普遍翻扬，台股也随之弹升；台湾
加权股价指数 收升0.60%报8,181.24点。 
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超3.09亿台币，连四个交易日卖超共计268.54亿台币
，总计9月共卖超62.04亿台币；上交易日为卖超35.58亿台币。 
    
   海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度微幅缩减。一个月美
元/台币远汇 尾盘报32.890/32.940，上日收在33.175。 

    今日台币实质交易区间在32.882-32.999；上日交易区间在32.998-33.150。交易员预估，明日台币实质交
易区间暂看32.850-33.050。
    
    本周国际重要经济数据和事件：        
    
    9/30(三)：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加会谈；美国纽约联储总裁杜德利发表演说；圣路易斯
联储总裁布拉德发表演说；美国9月ADP民间就业报告；美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)。
    
    10/1(四)：中国金融市场休市；中国9月官方制造业及非制造业PMI、财新9月制造业PMI终值及8月服务业P
MI；韩国9月日经/Markit制造业PMI；韩国9月进出口及贸易收支；旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演
说；美国9月建筑支出/9月供应管理协会(ISM)制造业指数；美国9月汽车销售年率；
  
    10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国9月非农就业报告
；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。

 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      33.128      33.292   32.859-33.305  33.300    10.16   11.60
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      33.126      33.290   32.860-33.299  33.299     4.28    6.33
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期         0.075/0.095             0.100/0.120
 美元/台币六个月期         0.070/0.100             0.100/0.130
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)

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