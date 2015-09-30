台湾汇市：台币收升终止连六贬，因人民币和韩元升值及出口商抛汇

* 台币终止连六贬，收升1.64角 * 出口商大举抛售美元，台币升破33元大关 * 预估明日实质交易区间暂看32.850-33.050 路透台北9月30日 - 台币兑美元 周三收升，终止连六贬走势。交易员表示，在人民币和韩元等亚 币全面走扬，加上出口商因月底和季底做帐，进场大举抛售美元，带动台币实质汇价升破33元大关，惟尾盘央 行进场买入美元、阻升台币，削减台币升幅。 他们指出，因今天是9月底的最后一个交易日，出口商必须在把美元卖掉，抛汇量明显增加，外资则顺势 而为，纷纷加入抛汇行列，使台币实质汇价在冲破33元后，盘中进一步升破32.900元。 〞人民币和韩元都升值，台币跟着绝地大反攻，老大(央行)逢低进场捡便宜，尾盘买了不少美元。〞一大 型外汇银行交易员说。 一大型外资保管行交易员亦称，今天出口商抛汇量很大，外资及进口商买盘转趋保守，尾盘央行进场大买 美元，几乎为市场上唯一的美元买家，料央行若未进场买美元，台币升幅更大。 惟本土及外商银行交易员均认为，随着季底和月底做帐的例行性抛售因素消除，料明天起出口商不致续抛 美元，加上台币趋势看贬，短线仍有机会回到33元以上。 周三台币兑美元终止连六贬颓势，终场以33.128收盘，升值1.64角。韩元兑美元 收盘1,185.3 ，上日收在1,194.7。 台湾股市周三小幅收高，扭转早盘跌势。分析师表示，因亚洲股、汇市普遍翻扬，台股也随之弹升；台湾 加权股价指数 收升0.60%报8,181.24点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超3.09亿台币，连四个交易日卖超共计268.54亿台币 ，总计9月共卖超62.04亿台币；上交易日为卖超35.58亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度微幅缩减。一个月美 元/台币远汇 尾盘报32.890/32.940，上日收在33.175。 今日台币实质交易区间在32.882-32.999；上日交易区间在32.998-33.150。交易员预估，明日台币实质交 易区间暂看32.850-33.050。 本周国际重要经济数据和事件： 9/30(三)：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加会谈；美国纽约联储总裁杜德利发表演说；圣路易斯 联储总裁布拉德发表演说；美国9月ADP民间就业报告；美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)。 10/1(四)：中国金融市场休市；中国9月官方制造业及非制造业PMI、财新9月制造业PMI终值及8月服务业P MI；韩国9月日经/Markit制造业PMI；韩国9月进出口及贸易收支；旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演 说；美国9月建筑支出/9月供应管理协会(ISM)制造业指数；美国9月汽车销售年率； 10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国9月非农就业报告 ；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 33.128 33.292 32.859-33.305 33.300 10.16 11.60 司 元太外汇经纪公 33.126 33.290 32.860-33.299 33.299 4.28 6.33 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.075/0.095 0.100/0.120 美元/台币六个月期 0.070/0.100 0.100/0.130 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)