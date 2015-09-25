中国金融：银行间市场计划向美国投资者开放，推动人民币国际化--新华

路透北京9月25日 - 新华网周五援引央行中国外汇交易中心消息称，中国银行间市场计划向美国投资者开放。银行间市场有望通过交易所合作形式，逐步实现人民币利率及汇率等相关产品的互联互通，推动人民币进一步国际化。

报导称，根据中国外汇交易中心与美国芝加哥商业交易所集团今日签署的正式合作协议，中美两大交易所将推动实现芝商所集团会员交易中国银行间市场产品，以及中国银行间市场参与者交易芝商所集团产品，并承诺共同发展以人民币计价的离岸汇率和利率现货及衍生产品。

报导援引中国外汇交易中心总裁裴传智表示，为落实中美第七轮战略经济对话要求，金融市场的互联互通和相互开放是中美双方拓宽金融领域务实合作的重要尝试，将更好地满足中美经济主体的利率和汇率避险需求。

中国银行间市场由同业拆借市场、票据市场、债券市场、外汇市场等构成。目前由中国外汇交易中心为银行间外汇市场、货币市场、债券市场和衍生品市场提供交易系统并组织交易、负责一线监测，并经央行授权计算发布上海银行间同业拆放利率。

中国央行此前称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。