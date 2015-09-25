国际油市：亚洲柴油和航煤价差上涨，受助于供给压缩

路透新加坡9月25日 - 亚洲柴油和航煤价差周五上涨，行业消息人士称这受助于供给压缩，因新加坡、马来西亚、印度、日本和韩国的例行和非例行维护。

路透数据显示，指标含硫500ppm柴油现货价差小升0.02美元至每桶较新加坡报价贴水0.25美元，而航煤价差则上涨0.05美元，至每桶贴水1.05美元。

消息人士表示，肯尼亚的现货需求也支撑价格。

行业消息人士称，在肯尼亚的10-12月油品进口招标中，Gulf Africa Petroleum Corp (Gapco)将供应其中的大部分。

肯尼亚石油进口公司买入逾600,000吨油品，约比上次标购多出大约15%。

他们表示，肯尼亚公司进口了100,552吨航煤，300,366吨500ppm柴油和201,077吨汽油，交付地点分别是的Kipevu油港、Mbaraki港和Shimanzi油港。

消息人士称，Gapco中标了大部分船货，Gulf Energy将仅供应一艘航煤船货。

China Oil, Gas & Petrochemicals (OGP)公布的数据显示，中国8月末柴油库存较前月下降7.64%，因东南沿海的禁渔期结束，且收获季节临近。

航煤库存则较前月下滑2.56%。

交易员表示，中航油的11月现货需求也支撑裂解价差。

新加坡现货市场上，BP以每桶较新加坡10月12-16日平均报价升水0.70美元的价格，从壳牌买入15万桶船期为10月10-14日的含硫10ppm的柴油。

BP以每桶较新加坡10月13-19日平均报价贴水0.25美元的价格，向托克出售25万桶船期为10月14-18日的含硫500ppm的柴油。 (完)

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