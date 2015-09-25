国际油市：亚洲燃料油供给依旧高企，但需求迟滞

路透新加坡9月25日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周五连续第四个交易日报在每吨贴水6.50美元，因低迷的需求未能吸纳充裕的供给。

交易员表示，经济增速放缓影响到需求。交易员称卖家的基本面要改善的话，要么减产，要么欧洲大幅降低运至亚洲的船货。

“如果炼厂减产的话可能会有帮助。大家都在等待看今年的冬季会是一个寒冬，还是一个暖季，因这将决定炼厂的产能利用率，进而决定燃料油的供给。”

新加坡和欧洲均出现大量供给。

PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存为111万吨，比上年同期多73%。

印度斯坦石油公司(HPCL)标售最多30,000吨船期为10月1-10日的180-cts燃料油。

日本Cosmo Oil将其千叶炼厂日产10万桶的一号原油蒸馏装置(CDU)关闭，进行为期三周的维护。

摩科瑞以每吨228美元从贡渥购入20,000吨船期为10月21-25日的380-cst燃料油。

壳牌以离岸价(FOB)每吨较新加坡报价贴水5美元，向兴隆出售20,000吨船期为10月10-14日的180-cst燃料油。(完)

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