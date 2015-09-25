国际油市：亚洲燃料油供给依旧高企，但需求迟滞

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月25日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周五连续第四个交易日报在每吨贴水6.50美元，因低迷的需求未能吸纳充裕的供给。
交易员表示，经济增速放缓影响到需求。交易员称卖家的基本面要改善的话，要么减产，要么欧洲大幅降低运至亚洲的船货。
“如果炼厂减产的话可能会有帮助。大家都在等待看今年的冬季会是一个寒冬，还是一个暖季，因这将决定炼厂的产能利用率，进而决定燃料油的供给。”
新加坡和欧洲均出现大量供给。
PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存为111万吨，比上年同期多73%。
印度斯坦石油公司(HPCL)标售最多30,000吨船期为10月1-10日的180-cts燃料油。
日本Cosmo Oil将其千叶炼厂日产10万桶的一号原油蒸馏装置(CDU)关闭，进行为期三周的维护。
摩科瑞以每吨228美元从贡渥购入20,000吨船期为10月21-25日的380-cst燃料油。
壳牌以离岸价(FOB)每吨较新加坡报价贴水5美元，向兴隆出售20,000吨船期为10月10-14日的180-cst燃料油。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”