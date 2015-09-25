欧元债市：叶伦讲话令欧债收益率攀升，西班牙公债未受周日地区选举拖累

* 叶伦称美联储年内仍可能升息，带动欧债收益率上涨

* 西班牙加泰罗尼亚地区选举周日进行

路透伦敦9月25日 - 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称美联储年内仍可能升息后，欧元区公债收益率周五全面上涨。叶伦周四表示，她预期只要通胀保持稳定，且美国经济强劲程度足以促进就业，联储将于今年稍晚开始升息。

10年期德债 收益率上涨6.5个基点，至0.65%，在周四叶伦发表讲话前触及一个月低位。

“叶伦的讲话是市场主要推动力...市场对(美联储今年)升息的预期非常低，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringen分析师Ralf Umlauf称。

市场不完全确信美联储会在年内升息。北欧联合银行(Nordea)分析师Martin Enlund称，市场还未完全反映出美联储会在2016年3月之前首次升息。

西班牙公债收益率攀升，和其他欧债的走势一致，在周日加泰罗尼亚地区选举进行前，西班牙公债没有显示出选举带来的进一步压力。

西班牙的银行曾警告，如果该国最富裕地区之一的加泰罗尼亚地区独立的话，可能带来金融动荡，且西班牙央行称加泰罗尼亚地区独立将面临退出欧元区的风险。

10年期西班牙公债 收益率上涨3个基点，报2.02%，较可比意大利公债的收益率高约0.25个百分点。

瑞银不建议在加泰罗尼亚地区选举前买入西班牙公债，但建议，如果分离主义者未能在大选中赢得多数，不妨买入。

五年期加泰罗尼亚地方债和可比西班牙公债利差周五走宽至两年来最宽水准。该利差过去一个月徘徊在约250个基点，较今年低位高逾一倍，反映投资者担心这次选举结果可能使西班牙政局不稳。