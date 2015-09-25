芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因中国签署协议购买美国大豆

路透芝加哥9月25日 - 美国大豆期货周五急升2.4%，为8月13日来最大单日百分比涨幅，因美国大豆出口前景不断改善。

大豆在盘中触及9月17日来最高水准，连续第三日攀升。

豆粕和豆油期货也上涨，豆油在大豆类市场中升幅最大。

美国农业部周五早表示，出口商报告销售26万吨2015/16销售年度交付的美国大豆到中国。

周四下午，中国进口商签署协议，将总计买进1,318万吨美国大豆，总值约53亿美元。

11月大豆期货合约 收高21-1/4美分，报每蒲式耳8.89-1/4美元。11月大豆周五升穿30日移动均线，为8月11日来首见。

12月豆粕合约 收升6.3美元，报每短吨308.2美元。12月豆油合约 升0.73美分，报27.91美分。

本周，CBOT-11月大豆 上扬2.5%，为截止8月7日该周来最大单周升幅，CBOT-10月豆粕期货 下滑0.1%，CBOT-10月豆油 跳涨6.3%。

今日CBOT大豆预估成交量为217,315口，豆粕为106,908口，豆油为151,434口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)