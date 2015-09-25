全球金市：金价回落，因叶伦的升息言论提振美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 金价回吐部份在隔夜交易时段录得的巨大涨幅
* 钯金本周升幅将为2011年12月来最大
路透纽约/伦敦9月25日 - 金价周五从一个月高位回落，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四称联储仍可能在年内升息，引发美元上涨，而钯金可望录得约四年来最大单周涨幅。
叶伦表示，她预期只要通胀保持稳定，且美国经济强劲程度足以促进就业，联储将于今年稍晚开始升息。
1941 GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,148.6美元，周四上涨2.1%，录得1月来最大单日涨幅。
美国12月期金 收跌0.7%，报每盎司1,145.6美元，势将连续第五季下跌。
交易商表示，金价很可能在1,150美元关口，即100日移动均线切入位遇到阻力。
“黄金遭抛售很可能是因美联储12月升息的前景更明确，”Richcomm Global Services的Pradeep Unni说，“叶伦的讲话表明了美联储不在9月升息仅是为了全球市场的缘故。”
叶伦周四的讲话推动美元指数周五上涨至五周高位，在美国上修第二季经济增长数据后，美元扩大涨幅。
现货银 跌0.3%，报每盎司15.12美元。现货铂金 跌1.18%，报每盎司951.25美元。现货钯金 上扬0.84%，报每盎司665美元，从近12周高位674.50美元回落。
铂金周三触及六年半低位，可望录得7月中来最大单周跌幅，因大众汽车排放丑闻令投资者担心汽车行业对铂金的需求下降。铂金被用于欧洲柴油车尾气净化催化剂。
钯金本周上扬9%，势将是2011年12月来最大周度升幅，因预期消费者可能不买柴油汽车，购买汽油车。钯金用于汽油车尾气净化催化剂。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”