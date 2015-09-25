加拿大股市：因市场人气改善而上涨，但受Valeant和黑莓下跌拖累缩减升幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多9月25日 - 加拿大主要股指周五收高，因对全球经济增长的忧虑缓解及美国年底前升息的前景令投资者信心增强，不过，周五涨幅未能抵销市场走势震荡的一周，该股指本周仍跌2%。
加拿大主要股指稍早大幅上涨，受助于美联储主席叶伦称美联储年内仍可能升息的言论，以及数据显示美国经济第二季成长强于之前的估值。美国是加拿大最大的贸易伙伴。
不过，智能手机生产商黑莓 股价大跌7.7%，拖累大盘回吐部份升幅，此前黑莓公布的季度业绩不及预期。
Valeant Pharmaceuticals International 挫跌4.9%，跟随美国生物科技股下跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 跌39.9点，或0.3%，报 13,378.57点。十大类股中有六大类股上涨，工业股升1.7%，金融股攀升1%，但原材料股跌0.9%。S&P/TSX综合指数成份股涨跌股家数的比例为1.52:1。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。