加拿大股市：因市场人气改善而上涨，但受Valeant和黑莓下跌拖累缩减升幅

路透多伦多9月25日 - 加拿大主要股指周五收高，因对全球经济增长的忧虑缓解及美国年底前升息的前景令投资者信心增强，不过，周五涨幅未能抵销市场走势震荡的一周，该股指本周仍跌2%。

加拿大主要股指稍早大幅上涨，受助于美联储主席叶伦称美联储年内仍可能升息的言论，以及数据显示美国经济第二季成长强于之前的估值。美国是加拿大最大的贸易伙伴。

不过，智能手机生产商黑莓 股价大跌7.7%，拖累大盘回吐部份升幅，此前黑莓公布的季度业绩不及预期。

Valeant Pharmaceuticals International 挫跌4.9%，跟随美国生物科技股下跌。