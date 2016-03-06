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亚洲 | 2016年 3月 6日 星期日 09:57 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 72.22 +1.20 +1.69 2826344

京东 26.48 +0.89 +3.48 13871774

新浪 43.63 +0.63 +1.47 631867

搜狐 48.23 +3.09 +6.85 804263

网易 141.73 +1.67 +1.19 1341962

百度 178.55 +1.25 +0.71 2942664

台湾

台湾积体电路 24.65 +0.09 +0.37 1563708

联电 2.12 +0.02 +0.95 140274

日月光 5.87 +0.02 +0.34 205988

矽品精密 7.63 -0.02 -0.26 1357225

和信超媒体 2.92 -0.10 -3.31 16660

友达 2.77 +0.06 +2.21 116630

中华电信 32.47 +0.40 +1.25 64019

台湾国际航电 40.74 -0.20 -0.49 1128995

香港

中国移动 55.88 +0.72 +1.31 197302

中国联通 11.97 +0.15 +1.27 72387

中国电信 50.86 +0.99 +1.99 13404

中芯国际 4.50 +0.07 +1.58 7630

电讯盈科 6.20 +0.00 +0.00 371

(完)

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