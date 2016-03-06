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亚洲 | 2016年 3月 6日 星期日 12:04 BJT

金砖国家：3月4日股汇市收盘纵览

路透3月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月4日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报790.97点，上涨1.38%。

中国股市：沪综指收盘四连涨，金融股等大盘股奋力护盘难改谨慎气氛

中国汇市：人民币收升逾200点子，贬值预期分化不排除阶段性升值

香港股市：恒生指数升至八周收盘高位，本周累计上涨4.2%

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巴西股市：劲扬。此前警方扣留了巴西前总统卢拉展开讯问，就贿赂及洗钱计划进行调查。分析师称，外界认为这或加速对涉贿的现任总统罗塞夫的弹劾进程，因而被认为有助于巴西资产。指标股指Bovespa指数 收报49,084.867点，上涨4.01%。

巴西汇市：油价和大宗商品价格上涨、美国就业岗位增幅强劲，及巴西反贪调查升温，带动拉丁美洲货币升值。巴西雷亚尔兑美元 收报3.7597/07，上日收报3.8012/22。

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南非股市：本周全球大宗商品价格上扬提振南非股市升至三个月新高。指标Top-40指数 收报46,224.71点，上涨0.61%；大盘综合指数 收报52,200.71点，上涨0.8%。

南非汇市：兰特兑美元劲升至逾一周高位，摆脱美国就业岗位大增的影响

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印度股市：尾随亚洲上扬小幅收高，并创四年多来单周最大涨幅。本周稍早印度政府公布审慎的预算案后，风险偏好改善。BSE指数 收报24,646.48点，上涨0.16%；NSE指数 收报7,485.35点，上涨0.13%。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.08/67.09，上日收报67.3400/67.3500。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报818.25点，上涨2.46%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报436.78点，上涨2.64%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.97，升值1.64%；卢布兑欧元 报79.2，升值1.23%。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)

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