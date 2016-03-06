金砖国家：3月4日股汇市收盘纵览

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透3月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月4日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报790.97点，上涨1.38%。
中国股市：沪综指收盘四连涨，金融股等大盘股奋力护盘难改谨慎气氛
中国汇市：人民币收升逾200点子，贬值预期分化不排除阶段性升值
香港股市：恒生指数升至八周收盘高位，本周累计上涨4.2%
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巴西股市：劲扬。此前警方扣留了巴西前总统卢拉展开讯问，就贿赂及洗钱计划进行调查。分析师称，外界认为这或加速对涉贿的现任总统罗塞夫的弹劾进程，因而被认为有助于巴西资产。指标股指Bovespa指数 收报49,084.867点，上涨4.01%。
巴西汇市：油价和大宗商品价格上涨、美国就业岗位增幅强劲，及巴西反贪调查升温，带动拉丁美洲货币升值。巴西雷亚尔兑美元 收报3.7597/07，上日收报3.8012/22。
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南非股市：本周全球大宗商品价格上扬提振南非股市升至三个月新高。指标Top-40指数 收报46,224.71点，上涨0.61%；大盘综合指数 收报52,200.71点，上涨0.8%。
南非汇市：兰特兑美元劲升至逾一周高位，摆脱美国就业岗位大增的影响
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印度股市：尾随亚洲上扬小幅收高，并创四年多来单周最大涨幅。本周稍早印度政府公布审慎的预算案后，风险偏好改善。BSE指数 收报24,646.48点，上涨0.16%；NSE指数 收报7,485.35点，上涨0.13%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.08/67.09，上日收报67.3400/67.3500。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报818.25点，上涨2.46%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报436.78点，上涨2.64%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.97，升值1.64%；卢布兑欧元 报79.2，升值1.23%。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算