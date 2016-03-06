全球汇市：3月1日当周投机客美元净多仓仍为两年低点--CFTC/路透

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透3月4日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客10周以来首次增加美元多头押注，但美元净多仓仍为2014年5月底以来低点。
3月1日止当周，美元净多仓总值增至74.5亿美元，前一周为57.5亿美元。美元净多仓已经连续第三周低于100亿美元。
上周有关英国退出欧盟的忧虑升温，打击英镑和欧元，令美元受益。
此外，最近一周的美国数据整体上正面，譬如消费者支出上升，第四季经济成长的数据也被上修。再加上周五强劲的美国2月就业报告，让美联储今年升息数次的预期又再冒头。
不过，美元指数 今年迄今仍下跌1.4%。
其它货币中，投资者将日圆净多仓推至八年高点。日圆净多头合约在最近一周增加至59,625口，前一周为52,734口。
作为一种避险货币，日圆也得益于对英国退出欧盟的担心，以及油市和股市的忧虑持续不断。
今年迄今，日圆兑美元已经涨5.6%。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月1日当周 前一周
多头仓位 94,070 92,376 空头仓位 34,445 39,642 净仓位 59,625 52,734
欧元(125,000欧元为1口)
3月1日当周 前一周
多头仓位 103,965 107,566 空头仓位 172,506 154,423 净仓位 -68,541 -46,857
英镑(62,500英镑为1口)
3月1日当周 前一周
多头仓位 38,965 35,479 空头仓位 78,343 68,547 净仓位 -39,378 -33,068
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月1日当周 前一周
多头仓位 19,723 20,213 空头仓位 21,230 22,534 净仓位 -1,507 -2,321
加元(100,000加元为1口)
3月1日当周 前一周
多头仓位 31,018 31,487 空头仓位 61,496 68,427 净仓位 -30,478 -36,940
澳元(100,000澳元为1口)
3月1日当周 前一周
多头仓位 76,480 72,523 空头仓位 59,619 62,948 净仓位 16,861 9,575
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
3月1日当周 前一周
多头仓位 16,593 15,968 空头仓位 20,750 22,583 净仓位 -4,157 -6,615
(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算