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亚洲 | 2016年 3月 6日 星期日 11:42 BJT

全球汇市：3月1日当周投机客美元净多仓仍为两年低点--CFTC/路透

路透3月4日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客10周以来首次增加美元多头押注，但美元净多仓仍为2014年5月底以来低点。

3月1日止当周，美元净多仓总值增至74.5亿美元，前一周为57.5亿美元。美元净多仓已经连续第三周低于100亿美元。

上周有关英国退出欧盟的忧虑升温，打击英镑和欧元，令美元受益。

此外，最近一周的美国数据整体上正面，譬如消费者支出上升，第四季经济成长的数据也被上修。再加上周五强劲的美国2月就业报告，让美联储今年升息数次的预期又再冒头。

不过，美元指数 今年迄今仍下跌1.4%。

其它货币中，投资者将日圆净多仓推至八年高点。日圆净多头合约在最近一周增加至59,625口，前一周为52,734口。

作为一种避险货币，日圆也得益于对英国退出欧盟的担心，以及油市和股市的忧虑持续不断。

今年迄今，日圆兑美元已经涨5.6%。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月1日当周 前一周

多头仓位 94,070 92,376 空头仓位 34,445 39,642 净仓位 59,625 52,734

欧元(125,000欧元为1口)

3月1日当周 前一周

多头仓位 103,965 107,566 空头仓位 172,506 154,423 净仓位 -68,541 -46,857

英镑(62,500英镑为1口)

3月1日当周 前一周

多头仓位 38,965 35,479 空头仓位 78,343 68,547 净仓位 -39,378 -33,068

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月1日当周 前一周

多头仓位 19,723 20,213 空头仓位 21,230 22,534 净仓位 -1,507 -2,321

加元(100,000加元为1口)

3月1日当周 前一周

多头仓位 31,018 31,487 空头仓位 61,496 68,427 净仓位 -30,478 -36,940

澳元(100,000澳元为1口)

3月1日当周 前一周

多头仓位 76,480 72,523 空头仓位 59,619 62,948 净仓位 16,861 9,575

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

3月1日当周 前一周

多头仓位 16,593 15,968 空头仓位 20,750 22,583 净仓位 -4,157 -6,615

(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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