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市场报道 | 2016年 3月 6日 星期日 11:47 BJT

全球贵金属：3月4日SPDR黄金持仓微跌0.03%或0.21吨至793.12吨

路透3月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四微跌0.03%，从793.33吨降至793.12吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周四的25,506,413.85盎司，减至25,499,515.79盎司。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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