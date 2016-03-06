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市场报道 | 2016年 3月 6日 星期日 12:49 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,800,298口)

529,761 317,243 574,081 607,281 820,159 1711123 1711483 89,175 88,815

较2月23日变动(未平仓合约：增加23,602口)

-3,507 -10,169 24,273 5,799 5,448 26,565 19,552 -2,963 4,050

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.4 17.6 31.9 33.7 45.6 95.0 95.1 5.0 4.9

各类交易商数量(总计为404家)

112 150 181 97 110 322 351

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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