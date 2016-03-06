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货币新闻 | 2016年 3月 6日 星期日 12:47 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月1日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(701,548口)

134,023 212,014 125,065 379,921 296,063 639,009 633,142 62,539 68,406

较2月23日变动(未平仓合约：减少12,280口)

-15,676 32,938 3,128 -1,840 -40,821 -14,388 -4,755 2,108 -7,525

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.1 30.2 17.8 54.2 42.2 91.1 90.2 8.9 9.8

各类交易商数量(总计为570家)

129 209 190 146 158 402 470

(完) (整理 郑茵 审校 张若琪)

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