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市场报道 | 2016年 3月 6日 星期日 12:47 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年3月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(437,577口)

122,654 225,003 80,717 192,439 88,546 395,810 394,266 41,767 43,311

较2月23日变动(未平仓合约：减少5,301口)

2,525 11,268 1,507 -6,655 -18,067 -2,623 -5,292 -2,678 -9

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.0 51.4 18.4 44.0 20.2 90.5 90.1 9.5 9.9

各类交易商数量(总计为419家)

134 140 111 111 85 303 292

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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