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市场报道 | 2016年 3月 6日 星期日 12:49 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月1日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年3月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(160,010口)

55,749 80,365 16,473 73,508 47,245 145,730 144,083 14,280 15,927

较2月23日变动(未平仓合约：减少13,531口)

-2,205 -536 -8,120 -3,530 -3,813 -13,855 -12,469 324 -1,062

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.8 50.2 10.3 45.9 29.5 91.1 90.0 8.9 10.0

各类交易商数量(总计为263家)

75 124 58 51 44 156 199

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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