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市场报道 | 2016年 3月 6日 星期日 12:47 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月1日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年3月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,325,794口)

363,529 440,354 188,504 632,941 524,681 1184974 1153539 140,820 172,255

较2月23日变动(未平仓合约：减少29,925口)

10,702 62,727 -24,543 -9,243 -50,187 -23,084 -12,003 -6,841 -17,922

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.4 33.2 14.2 47.7 39.6 89.4 87.0 10.6 13.0

各类交易商数量(总计为709家)

155 185 160 243 272 487 557

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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