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市场报道 | 2016年 3月 6日 星期日 12:47 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月1日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月1日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(202,863口)

73,131 87,303 21,607 95,738 76,570 190,476 185,480 12,387 17,383

较2月23日变动(未平仓合约：增加14,866口)

1,721 9,822 4,224 8,264 799 14,209 14,845 657 21

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.0 43.0 10.7 47.2 37.7 93.9 91.4 6.1 8.6

各类交易商数量(总计为298家)

97 122 72 58 52 190 216

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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