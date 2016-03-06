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市场报道 | 2016年 3月 6日 星期日 12:49 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月1日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(450,555口)

223,186 70,773 60,650 115,571 287,002 399,407 418,425 51,148 32,130

较2月23日变动(未平仓合约：增加5,265)口)

-4,195 -11,630 13,043 -5,283 2,999 3,565 4,412 1,700 853

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.5 15.7 13.5 25.7 63.7 88.6 92.9 11.4 7.1

各类交易商数量(总计为359家)

176 106 90 48 57 264 217

(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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