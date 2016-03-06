全球金融：货币政策尚未达其极限--瑞士央行理事麦席勒

路透苏黎世3月6日 - 瑞士央行理事麦席勒对Le Temps报纸表示，瑞士以及其它央行仍有放宽货币政策的空间，她并补充说，瑞郎仍然估值过高。

外界普遍预期欧洲央行将在未来一周进一步调降已经为负值的存款利率，并有可能扩大购债举措，这或许会让一心控制瑞郎汇率的瑞士央行感到更大压力。

当被问及市场对瑞士以及全球央行行动的预期时，她说：

“预期很高，事实如此。我们并未达到货币政策的极限，但这并不是说没有极限。不过我们看到美国迅速整顿了银行和信贷行业：当货币政策得到其它政策行动的有效支持时，它可以走得更远。”

采访中她表示，瑞士央行的行动符合整个国家的利益，“但也存在一个事实：货币政策不是无所不能的。它不能取代结构性改革，不能强迫企业来适应。”本次采访将于周一公布。

瑞士央行采用负存款利率，并做好了在必要时干预汇市以限制瑞郎升势的准备。麦席勒认为，瑞郎尽管自去年夏季以来走软，但汇率依然高估。

她说，“我们的方向是正确的。负利率发挥了作用，降低了瑞郎的吸引力，”尽管其效果难以量化。

她表示，瑞郎的避险魅力虽不及以前，但干预仍然是央行的政策基石之一，她指海外风险增大，英国若退出欧盟，其影响仍为未知。

她说，瑞士金融稳定面临的最大风险将来自地产市场修正以及利率大幅上升，不过目前来看这些情况还不大可能发生。

她认为，负利率尚未引起抵押贷款利率出现新的下降，这对金融稳定而言是好消息。(完)