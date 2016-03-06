全球金融：货币政策尚未达其极限--瑞士央行理事麦席勒

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透苏黎世3月6日 - 瑞士央行理事麦席勒对Le Temps报纸表示，瑞士以及其它央行仍有放宽货币政策的空间，她并补充说，瑞郎仍然估值过高。
外界普遍预期欧洲央行将在未来一周进一步调降已经为负值的存款利率，并有可能扩大购债举措，这或许会让一心控制瑞郎汇率的瑞士央行感到更大压力。
当被问及市场对瑞士以及全球央行行动的预期时，她说：
“预期很高，事实如此。我们并未达到货币政策的极限，但这并不是说没有极限。不过我们看到美国迅速整顿了银行和信贷行业：当货币政策得到其它政策行动的有效支持时，它可以走得更远。”
采访中她表示，瑞士央行的行动符合整个国家的利益，“但也存在一个事实：货币政策不是无所不能的。它不能取代结构性改革，不能强迫企业来适应。”本次采访将于周一公布。
瑞士央行采用负存款利率，并做好了在必要时干预汇市以限制瑞郎升势的准备。麦席勒认为，瑞郎尽管自去年夏季以来走软，但汇率依然高估。
她说，“我们的方向是正确的。负利率发挥了作用，降低了瑞郎的吸引力，”尽管其效果难以量化。
她表示，瑞郎的避险魅力虽不及以前，但干预仍然是央行的政策基石之一，她指海外风险增大，英国若退出欧盟，其影响仍为未知。
她说，瑞士金融稳定面临的最大风险将来自地产市场修正以及利率大幅上升，不过目前来看这些情况还不大可能发生。
她认为，负利率尚未引起抵押贷款利率出现新的下降，这对金融稳定而言是好消息。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算