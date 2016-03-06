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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--3月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月6日(日)

2350 - 2月底外汇储备

3月7日(一)

0340 - 日本央行总裁黑田东彦在读卖新闻报主办的论坛上发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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