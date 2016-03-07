重发-****澳新经济指标预测--3月7日-3月14日****

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(重发以调整格式) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月7日当周 3月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 2月 -- 46.3 3月7日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -3.2% 网路招聘广告 -- +1.1% 2145 新西兰制造业销售 第四季 -- +3.5% 3月8日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 2月 -- 正5 企业信心指数 -- 正2 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.2% 3月8-9日 2330 澳洲消费者信心指数 3月 -- +4.2% 3月9日(三) 0030 澳洲房屋融资 1月 -2.3% +2.6% 投资性房屋融资 -- +0.6% 2000 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 3月10日(四) 2145 新西兰食品价格指数 2月 -- +2.0% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 2月 -- 57.9 3月11日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 50.0 3月14日当周 3月14日(一) 暂无重要事件。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 徐文焰)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.