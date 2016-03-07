重发-****澳新经济指标预测--3月7日-3月14日****

(重发以调整格式) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月7日当周 3月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 2月 -- 46.3 3月7日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -3.2% 网路招聘广告 -- +1.1% 2145 新西兰制造业销售 第四季 -- +3.5% 3月8日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 2月 -- 正5 企业信心指数 -- 正2 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.2% 3月8-9日 2330 澳洲消费者信心指数 3月 -- +4.2% 3月9日(三) 0030 澳洲房屋融资 1月 -2.3% +2.6% 投资性房屋融资 -- +0.6% 2000 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 3月10日(四) 2145 新西兰食品价格指数 2月 -- +2.0% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 2月 -- 57.9 3月11日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 50.0 3月14日当周 3月14日(一) 暂无重要事件。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 徐文焰)