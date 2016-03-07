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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 10:41 BJT

重发-****澳新经济指标预测--3月7日-3月14日****

(重发以调整格式)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值  
  
    
    3月7日当周
    
    3月6日(日)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                           2月         --        46.3
    
    3月7日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                         2月         --       -3.2%
                网路招聘广告                                     --       +1.1% 
    2145 新西兰制造业销售                         第四季         --       +3.5% 
    
    3月8日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                         2月         --         正5
                企业信心指数                                     --         正2
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                2月         --       +0.3%
                             (较上年同期)                        --       +5.2%
    
    3月8-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                          3月         --       +4.2%
    
    3月9日(三)
    0030 澳洲房屋融资                                1月      -2.3%       +2.6%
             投资性房屋融资                                      --       +0.6%
    2000 新西兰央行利率决议                                   2.50%       2.50% 
    
    3月10日(四)   
    2145 新西兰食品价格指数                         2月          --       +2.0%
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                  2月          --        57.9 
    
    3月11日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数      3月          --        50.0
    
    3月14日当周

    3月14日(一)
    暂无重要事件。(完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 徐文焰)

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