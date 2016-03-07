美国与加拿大经济指标预测--3月7日-3月14日****

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月7日当周
3月7日(一)
1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.9
2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加167.5 增加212.7
3月8日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 93.9
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 18.00 16.59
1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -2.0% +11.3%
3月9日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 496.5
再融资指数 -- 2104.5
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 1月 -0.2% -0.1%
趸售销售(较前月) -0.3% -0.3%
1500 加拿大央行利率决议 -- +0.50% 0.50%
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 55.2
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 46.8
3月10日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月3日当周 -- 27.8
四周均值(万人) -- 27.0
续请失业金人数(万人) 2月27当周 -- 225.7
1330 加拿大产能利用率 第四季 81.5% 82.0%
1330 加拿大新屋价格指数 1月 +0.1% +0.1%
1900 美国联邦预算(亿美元) 2月 -- 盈余552
3月11日(五)
1330 美国进口物价(较前月) 2月 -0.7% -1.1%
出口物价(较前月) -0.5% -0.8%
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 2月 增加0.75 减少0.57
失业率 7.2% 7.2%
就业参与率 65.9% 65.9%
3月14日当周
3月14日(一)
暂无重要经济数据(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 张涛)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%