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市场报道 | 2016年 3月 7日 星期一 08:04 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月7日-3月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月7日当周

3月7日(一)

1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.9

2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加167.5 增加212.7

3月8日(二)

1100 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 93.9

1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 18.00 16.59

1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -2.0% +11.3%

3月9日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 496.5

再融资指数 -- 2104.5

1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 1月 -0.2% -0.1%

趸售销售(较前月) -0.3% -0.3%

1500 加拿大央行利率决议 -- +0.50% 0.50%

1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 55.2

1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 46.8

3月10日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月3日当周 -- 27.8

四周均值(万人) -- 27.0

续请失业金人数(万人) 2月27当周 -- 225.7

1330 加拿大产能利用率 第四季 81.5% 82.0%

1330 加拿大新屋价格指数 1月 +0.1% +0.1%

1900 美国联邦预算(亿美元) 2月 -- 盈余552

3月11日(五)

1330 美国进口物价(较前月) 2月 -0.7% -1.1%

出口物价(较前月) -0.5% -0.8%

1330 加拿大就业岗位变动(万人) 2月 增加0.75 减少0.57

失业率 7.2% 7.2%

就业参与率 65.9% 65.9%

3月14日当周

3月14日(一)

暂无重要经济数据(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 张涛)

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