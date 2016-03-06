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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 07:36 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外亚币走贬，延续非农就业报告出炉后的跌势

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* 美元兑日圆以外亚洲货币承压，因美元延续非农就业报告公布后的跌势

* 强劲的美国就业数据舒缓了经济衰退疑虑和对全球经济增长的担忧

* 石油和大宗商品价格延续自近期恐慌性下跌中反弹的走势

* 中国十三五规划中将预算赤字与GDP之比升至3%，经济增长率预估为6.5%-7.0%

* 关注中国2月底外汇储备数据(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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