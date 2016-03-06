重温稿-中国房地产：上海楼市出现非理性过热情绪，必须加强调控--市委书记

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京3月6日 - 针对今年以来上海楼市加速升温，上海市委书记韩正周日表示，楼市出现非理性过热市场情绪，抬高了房价，对此高度关注，政府必须加强调控。
他在全国两会（政协和人大会议）期间称，房地产市场健康发展不仅是经济问题更是民生问题，各地房地产市场差异性很大，因城施策是非常正确的。
“最近上海房地产市场出现非理性过热的市场情绪，这种情绪抬高了房价，对房地产市场健康发展是不利的，我们必须高度关注。”韩正在上海代表团会议上答记者问时称。
他强调，住房是特殊商品，政府必须加强调控，调控应科学符合规律，对有超过2,400万人口的上海来说，人多、供应有限，解决住房问题根本是要解决市场和保障两个体系。
韩正指出，市场体系要按三个为主的原则进行调控，即以居住为主、市民为主、普通商品房为主；保障体系则要多措并举，解决中低收入和困难家庭的住房需求。同时对违法违规扰乱市场的行为，应当依法严肃处理。
今年春节后上海楼市涨势可谓疯狂，中国指数研究院2月数据显示，上海新建住宅价格指数同比和环比分别涨15%和0.2%，而二手住宅价格指数2月涨幅分别达到23%和1.82%。
中国住房和城乡建设部部长陈政高周六表示，住建部高度关注一线城市房价近期表现，正和北上广深（北京、上海、广州和深圳）四个城市密切联系沟通，这四个城市承担调控主体责任，正想方设法稳定市场。
上海稍早已出台新政优化土地和住房供应结构，明确要求进一步加大商品住房用地中小套住房供应比例，中心城区不低于70%，郊区不低于60%。 （完）
浏览中国两会相关报导，请点选 (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算