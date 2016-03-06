《全球汇市》澳元上扬势头暂歇，美元因就业报告剧烈波动后走势迟滞

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
美元全线走软，帮助带动欧元 回升至1.1000美元区域，尽管外界普遍预期欧洲央行周四将放宽政策。
欧元空头基于之前的失望经验，已降低对欧洲央行将采取大胆行动的预期。
美元兑日圆 持平在113.85，欧元兑日圆<EURJPY=R则是报在125.12，距离上周五所及两周高点125.585不远。
亚洲时段今日没有重大经济数据，不过中国将公布2月官方储备资产数据。
日本央行总裁黑田东彦今日稍后将发表演说。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0992 1.1001 -0.08 +1.22 1.0860
美元/日圆 113.82 113.75 +0.06 -5.39 120.30
欧元/日圆 125.14 125.24 -0.08 -4.09 130.47
美元/瑞郎 0.9941 0.9934 +0.07 -0.77 1.0018
英镑/美元 1.4212 1.4225 -0.09 -3.57 1.4738
美元/加元 1.3330 1.3313 +0.13 -3.68 1.3839
美元/离岸人民币 6.5026 6.4997 +0.04 -1.00 6.5680
澳元/美元 0.7412 0.7440 -0.38 +1.88 0.7275
新西兰元/美元 0.6790 0.6812 -0.32 -0.51 0.6825
澳元/日圆 84.380 84.580 -0.24 -3.70 87.620
新西兰元/日圆 77.320 77.480 -0.21 -5.68 81.980
英镑/日圆 161.79 162.05 -0.16 -8.71 177.22
澳元/新西兰元 1.0913 1.0900 +0.12 +2.33 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 徐文焰/白云/李婷仪 审校 许娜/龚芳/戴素萍)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算