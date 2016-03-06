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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 07:58 BJT

《全球汇市》澳元上扬势头暂歇，美元因就业报告剧烈波动后走势迟滞

美元全线走软，帮助带动欧元 回升至1.1000美元区域，尽管外界普遍预期欧洲央行周四将放宽政策。

欧元空头基于之前的失望经验，已降低对欧洲央行将采取大胆行动的预期。

美元兑日圆 持平在113.85，欧元兑日圆<EURJPY=R则是报在125.12，距离上周五所及两周高点125.585不远。

亚洲时段今日没有重大经济数据，不过中国将公布2月官方储备资产数据。

日本央行总裁黑田东彦今日稍后将发表演说。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0992 1.1001 -0.08 +1.22 1.0860

美元/日圆 113.82 113.75 +0.06 -5.39 120.30

欧元/日圆 125.14 125.24 -0.08 -4.09 130.47

美元/瑞郎 0.9941 0.9934 +0.07 -0.77 1.0018

英镑/美元 1.4212 1.4225 -0.09 -3.57 1.4738

美元/加元 1.3330 1.3313 +0.13 -3.68 1.3839

美元/离岸人民币 6.5026 6.4997 +0.04 -1.00 6.5680

澳元/美元 0.7412 0.7440 -0.38 +1.88 0.7275

新西兰元/美元 0.6790 0.6812 -0.32 -0.51 0.6825

澳元/日圆 84.380 84.580 -0.24 -3.70 87.620

新西兰元/日圆 77.320 77.480 -0.21 -5.68 81.980

英镑/日圆 161.79 162.05 -0.16 -8.71 177.22

澳元/新西兰元 1.0913 1.0900 +0.12 +2.33 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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