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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月7日

* 头版头条:

--十三五规划纲要（草案）指出，十三五时期经济年均增长保持在6.5%以上。

* 其他:

--全国政协副主席、中国人民银行行长周小川在谈及央行将如何采取配套措施，推动供给侧结构性改革时说，要给新型金融活动提供更好的空间，并强调要有更好的监管。他表示，供给侧、结构性改革，从功能上来讲，财政政策能够发挥更好的作用。

--工信部部长苗圩表示，工信部根据《中国制造2025》十年目标制定了工作计划，具体内容包括出台11个相关配套文件，其中有五个文件正在会签中，六个文件将在“两会”后陆续出台，今年上半年这些文件基本全部出台。

--全国政协委员、国务院国资委原副主任黄淑和表示，当前国企改革已进入深水区，在体制机制上，要加快出台具有操作性的国企改革配套政策，推进十项改革试点落地，并积极利用资本市场，通过上市、资产证券化等方式来搞活体制机制。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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