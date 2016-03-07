《中国重要政经日程》--3月7日

=============================今日重要政经日程==========================

《中国人大和政协十二届四次会议日程表》

3月7日（周一）

--全国政协十二届四次会议在北京召开（至14日），全国人大十二届四次会议在京召开（至16日上午）。（欲览《中国人大和政协十二届四次会议日程表》，请点击 ）

*--上午9时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请财政部部长楼继伟、部长助理许宏才就“财政工作和财税改革”的相关问题回答中外记者的提问。

*--10时45分 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请农业部部长韩长赋、新闻发言人叶贞琴就“转方式调结构加快发展现代农业”的相关问题回答中外记者的提问。

--下午3时 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：绿色发展保护生态环境。委员嘉宾有人口资源环境委员会副主任，中国气候变化事务特别代表解振华、人口资源环境委员会副主任秦大河等。

=============================近期重要政经日程==========================

3月8日（周二）

*--10时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”的相关问题回答中外记者的提问。

3月9日（周三）

--上午9时 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：惠及民生共享发展。委员嘉宾有教科文卫体委员会副主任黄洁夫、国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会主任范小建、中国社会保险学会会长胡晓义等。

3月11日(周五)

--下午2时30分 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：提振经济发展信心。委员嘉宾有中国石油化工集团公司原董事长傅成玉、全国工商联副主席，亿达集团董事局主席孙荫环、中国泛海控股集团董事长卢志强等。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。

注: 1. *代表新增日程。